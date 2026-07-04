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ABD Başkanı Trump: "(İran'a) Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini belirterek, eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle Tahran yönetimine bir hafta izin verdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı "çok istediğini" savunarak, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için yapılan devlet töreni kapsamında Tahran yönetimine "bir hafta izin verdiğini" söyledi.

Trump, ülke bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla South Dakota eyaletinde yaptığı konuşmada, İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İran'ı yerle bir ettikleri" söylemini tekrarlayan Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı "çok istediğini" savundu.

Trump, "(İran'a) Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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