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Trump, İran ile anlaşmanın yarın imzalanacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını bildirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmanın yarın imzalanacağını ve imzadan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. Trump, yeni anlaşmanın nükleer silahlara karşı bir duvar niteliğinde olduğunu belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın İran'ın nükleer silaha giden yolu için "sorunsuz" olduğu yorumunu yapan Trump, şu an varılan anlaşmanın ise "nükleer silahlara karşı duvar" niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Trump, İran'ın artık nükleer silaha sahip olmayı istemediğini belirterek, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak." bilgisini verdi.

ABD'nin İran ile ilişkisinin önceki yönetimlerden "çok daha farklı ve daha iyi" olduğunu savunan Trump, İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir "el değiştirme" olmayacağını kaydetti.

Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun da "her şey sakinleştiğinde" ve "uygun bir zamanda" İran veya ABD'de imha edileceğini belirterek, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini umduğunu aktaran Trump, "Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai bir alternatifimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

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