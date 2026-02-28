Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Beyaz Saray: Trump Bugün Ulusa Seslenmeyi Planlamıyor

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili bugün herhangi bir ulusa seslenme yapmayacağını açıkladı. Trump, sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden saldırıların başladığını duyurmuştu.

(ANKARA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili olarak bugün ulusa seslenmeyi planlamadığını açıkladı.

Trump, günün erken saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 8 dakikalık bir videoyla İran'a yönelik operasyonun başladığını duyurmuştu. Videoda Trump, saldırıların sona ermesinin ardından İran halkına "kendi hükümetlerini devralmaları" çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, ABD Başkanı'nın İran'a yönelik saldırılar konusunda ayrıca bir ulusa seslenme konuşması yapmayacağı belirtildi.

Yetkililer, daha önce ABD medyasına, "Trump'ın bir konuşma yapmayı planladığını" söylemişti.

