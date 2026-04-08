Trump: İran'a Saldırılar İki Haftalık Süreyle Askıya Alındı, Barış Görüşmeleri Sürüyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Mareşal Asim Munir'in talebi üzerine İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süreyle askıya aldığını açıkladı. Trump, bunun iki taraflı bir ateşkes olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyonların iki haftalık süreyle askıya alındığını duyurdu. Trump, bu kararın Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Mareşal Asim Munir ile yaptığı görüşmeler neticesinde alındığını belirtti.

Trump, açıklamasında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tam, derhal ve güvenli" bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla bombardıman ve saldırıların askıya alındığını vurguladı. ABD Başkanı, kararın iki taraflı bir ateşkes niteliğinde olduğunu ifade etti.

Trump, ayrıca ABD ile İran arasında uzun vadeli barış ve Orta Doğu'da istikrar sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, İran'dan gelen 10 maddelik teklifin müzakere için uygulanabilir bir temel oluşturduğunu bildirdi.

Trump, geçmişteki ihtilafların büyük bölümünde mutabakat sağlandığını ve iki haftalık askıya alma süresinin anlaşmanın tamamlanmasına imkan vereceğini kaydetti. Trump, Orta Doğu ülkelerini temsil eden bir lider olarak bu uzun vadeli sorunun çözümüne yaklaşılmasının kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi.

