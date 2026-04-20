Trump, İsrail'in İran'a saldırı için "kendisini ikna etmediğini" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda İsrail'in kendisini ikna etmediğini savundu. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

"İsrail'in kendisini İran'la savaşa asla ikna etmediğini" öne süren Trump, "7 Ekim'in sonuçları ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki ömür boyu süren görüşünün" etkili olduğunu iddia etti.

Trump, "Venezuela'daki sonuçlar gibi, İran'daki sonuçların da şaşırtıcı olacağını" ileri sürerek, "Eğer İran'ın yeni liderleri akıllıysa, İran harika ve müreffeh bir geleceğe sahip olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
