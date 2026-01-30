Haberler

Trump: "(İran'la) Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemi gönderdiklerini ve eğer bir anlaşma yapabilirlerse bunun iyi olacağını, aksi takdirde nelerin olacağını göreceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemiyi bölgeye gönderdiklerini belirterek, "( İran'la) Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.

İran anlaşma yapmak istiyor

İran'la temaslarının sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazın durdurulmasını sağladığını ifade eden Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor." şeklinde konuştu.

Tahran yönetimine herhangi bir süre verip vermediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, bunu sadece İran yönetiminin bildiğini kaydetti.

Trump, ABD'nin Venezuela'da yaptığı askeri "operasyonun" bir benzerini İran'da da yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soruya ise "Bunu söylemek istemem. Askeri olarak faaliyette bulunduğum herhangi bir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum ancak oraya doğru giden büyük bir filomuz var." cevabını verdi.

