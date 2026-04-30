Trump'ın katıldığı yemekteki saldırıda Gizli Servis ajanını yaralayan merminin "dost ateşi" olmadığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda yaralanan Gizli Servis ajanına isabet eden merminin, kazara kendi ekibinin açtığı "dost ateşi" olmadığı iddia edildi.

CBS News'ün güvenlik güçleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 25 Nisan'da Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminde yaralanan ABD Gizli Servis ajanına isabet eden merminin, Cole Tomas Allen isimli şüpheli tarafından ateşlendiği belirlendi.

Kaynaklar, konuya ilişkin yürütülen soruşturmada, iddiaların aksine Gizli Servis ajanına isabet eden merminin kazara kendi ekibinin açtığı "dost ateşi" olmadığının tespit edildiğini öne sürdü.

Merminin büyük olasılıkla kurşun geçirmez yeleğinin cebinde bulunan cep telefonuna isabet ettiğini belirten kaynaklar, bu nedenle görevlinin ağır şekilde yaralanmadığını değerlendirdiklerini ifade etti.

Soruşturmaya yakın kaynaklar da olay sırasında oteldeki güvenlik kontrol noktasında toplam 6 el ateş edildiğini, bunlardan birinin şüpheli tarafından, diğer 5'inin ise yaralanan ajan tarafından açıldığını belirtti.

Silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Allen'ın, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacağı ve ömür boyu hapis cezası alabileceği bildirilmişti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.