Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırının şüphelisine bir suçlama daha yöneltildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekte, şüpheli Cole Tomas Allen'a 'öldürücü nitelikte silahla federal görevliye saldırı' suçlaması yöneltildi. Saldırıda bir Gizli Servis ajanı yaralandı ve olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen'a "öldürücü nitelikte silahla federal görevliye saldırı suçlaması" da yöneltildiği bildirildi.

Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda yaralanan Gizli Servis ajanına isabet eden merminin, kazara kendi ekibinin açtığı "dost ateşi" olup olmadığı tartışmaları sürerken Allen'a bununla ilgili bir suçlama daha yöneltildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin saldırı girişiminde bir Gizli Servis görevlisine pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülerek Allen hakkında, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" ve iki ayrı ateşli silah suçlamasına ek olarak "öldürücü nitelikte silahla federal görevliye saldırı suçlaması" da yöneltildi.

Allen'ın avukatları ise suçun niteliği ve koşullarına ilişkin hükümetin tüm argümanının, Allen'ın niyetine dair çıkarımlara dayandığını ve cevaplardan çok soru işaretleri barındırdığını savundu.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler, sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Allen'ın, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacağı ve ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Yaralanan Gizli Servis ajanına isabet eden merminin, kazara kendi ekibinin açtığı "dost ateşi" olmadığı iddia edilmiş ve Allen tarafından ateşlendiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

