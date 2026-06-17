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Trump'ın İran'ın balistik füzeye sahip olabileceğini söylemesinin İsrail'de endişeye neden olduğu bildirildi

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ABD Başkanı Trump'ın, diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzelere sahip olmamasının adaletsizlik olacağı yönündeki sözleri, Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtı. İsrailli kaynaklar, ABD-İran mutabakatını 'kötü anlaşma' olarak nitelendirdi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzelere sahip olmamasının adaletsizlik olacağı yönündeki ifadelerinin Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrailli kaynaklar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın İran üzerindeki askeri baskıyı kaldıran "kötü bir anlaşma" olduğunu ileri sürdü.

İran ve Lübnan'ı birbirine bağlayan maddenin hem İsrail hem Lübnan'ın çıkarlarına aykırı olduğunu savunan İsrailli kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın balistik füze programı konusunda diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzesinin olmamasının adaletsiz olacağı yönündeki açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde endişeye neden olduğunu dile getirdi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırılara başladıklarında Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasını engellemenin yanı sıra balistik füze programının ortadan kaldırılmasını da savaş hedefi olarak belirlediklerini vurgulamıştı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakatın sonuçlandığı ve resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de iki ülkenin müzakere heyetleri başkanlarının katılımıyla atılacağı belirtilmişti.

İran ve ABD yönetimleri tarafından henüz yayımlanmayan ancak İran ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, mutabakat Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Taraflar, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere sürecine başlayacak.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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