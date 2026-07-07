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Netanyahu'dan F-35'e itiraz: Güç dengesi bozulur

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasından endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin "Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasından endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin " Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını" ileri sürdü.

ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda Netanyahu, Trump'la 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önlemek amacıyla birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara'da basın mensuplarına konuşan Trump'ın "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" ifadeleriyle Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını ve F-35 savaş uçaklarının verilmesini değerlendireceğini açıklamalarından rahatsız olan Netanyahu, "Türkiye'nin, ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını" savundu.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna işaret eden açıklamalarına ilişkin Netanyahu, "Herkes şunun farkında; Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz." iddiasında bulundu.

Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir adımın "Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını" öne sürdü.

İsrail Başbakanı, "Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim." ifadesini de kullandı.

Trump ile İran konusunda bazı fikir ayrılıkları yaşamalarına rağmen "büyük meselelerde her zaman hemfikir olduklarını" savunan Netanyahu, "İran ile ne olacağını söylemek için henüz çok erken" yorumunda bulundu.

Netanyahu, Batı Şeria'daki İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetini savundu

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı saldırı ve baskınlara da değinen Netanyahu, bu olayların ardından yalnızca "150 kadar gencin suçlu" olduğunu iddia etti.

"Yasalara uyan İsrailli yerleşimci topluluğuna yönelik" Filistinliler tarafından saldırılar yapıldığını ileri süren Netanyahu, "Onlar, Filistinliler tarafından katledilen, yasalara uyan, seçkin vatandaşlardan oluşan yerleşimci topluluğundan değiller. Bu, Batı Şeria'ya getirilen 150 kadar çocuk, genç" diyerek suçlulara karşı harekete geçtiklerini ileri sürdü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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