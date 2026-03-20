Trump'ın, bazı sınır dışı etme politikalarının "aşırıya kaçtığını" kabul ettiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanları ve eşi Melania Trump ile yaptığı görüşmelerde, ülkedeki sınır dışı etme politikalarının "bir kısmının aşırıya kaçtığını" ve seçmenlerin "toplu sınır dışı etme" teriminden hoşlanmadıklarını kabul ettiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın üst düzey danışmanları ve eşi Melania ile yaptığı görüşmelerde, sınır dışı etme politikalarının "bir kısmının aşırıya kaçtığına" ikna olduğu iddia edildi.

Kaynaklar, görüşmelerde Trump'ın, seçmenlerin "toplu sınır dışı etme" teriminden hoşlanmadıklarına da ikna olduğu ve muhataplarına "kötü adamları" tutuklamaya daha fazla ağırlık verilmesini ve şehirlerde kaosun azalmasını istediğini söylediğini ileri sürüldü.

Haberde, ismi verilmeyen ve konuya ilişkin bilgi sahibi yetkililer, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin "şimdilik" Chicago, Washington ve Minneapolis gibi büyük şehirlerde daha önce yürüttüğü türden geniş çaplı operasyonlara devam etmeyeceğini belirtti.

Konuya yakın kaynaklar, Trump'ın son günlerde danışmanlarına, yakında görevinden ayrılacak İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görev süresi boyunca hükümetin maruz kaldığı olumsuz manşetlerden şikayet ettiğini öne sürdü.

İsmi verilmeyen hükümet yetkilileri, Trump'ın en üst düzey danışmanlarından James Blair'in, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine, Trump'ın istediği mesaj doğrultusunda "toplu sınır dışı etmeler" yerine "suçlular"dan bahsetmelerini söylediğini aktardı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
