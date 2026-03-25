İsrail'in Kanal 12 televizyonu: Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlanamasa bile 28 Mart tarihinde ateşkes ilan edebileceğini öne sürdü. İsrail, bu olasılığa yönelik hazırlıklar yapıyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini ileri sürdü.

İsrail televizyonunun haberinde, İsrail'de Trump'ın cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde bir varsayımın olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi ABD Başkanı Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edeceği yönünde tahminlerin bulunduğu aktarıldı.

Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi.

Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
