Trump ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez BM'de ilk kez bir araya geldi

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ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk kez bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik ile güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Trump ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji, madencilik, güvenlik gibi stratejik alanlarda işbirliği gündeminin ilerletilmesi konusunda görüştüklerini belirten Rodriguez, ülkesindeki depremlerin ardından ABD yönetiminin verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.

Rodriguez ayrıca Washington'a, Venezuela'nın "çok taraflı platformlara yeniden dahil olma sürecine" verdiği destekten dolayı minnettarlığını ifade ederek, Caracas ile Washington arasındaki ilişkilerin diyalog yoluyla ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.

İkili arasındaki görüşme, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından Trump ile Rodriguez arasındaki ilk doğrudan temas oldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles ve Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller da katıldı.

Washington ile Caracas arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın önemli adımlarından biri de ağustosta açıklanan enerji anlaşması olmuştu.

Anlaşma kapsamında, ABD'ye Venezuela'daki 17 petrol sahası için yaklaşık 65 milyar varillik kanıtlanmış rezervi kapsayan 100 yıllık imtiyazlar öngörülüyor.

Kaynak: AA