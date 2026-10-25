Trump ile Obama, Michigan'da rakip adaylara destek verip birbirini eleştirdi

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ABD Başkanı Donald Trump ile eski Başkan Barack Obama, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde Michigan eyaletindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylara destek verirken birbirlerini eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Obama'nın başkanlığı döneminde İran'a milyarlarca dolar aktardığını ve ülkenin nükleer silah edinmesinin önünü açtığını savundu.

Obama'nın, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyalarına verdiği desteği hatırlatan Trump, her iki ismin de seçimleri kaybettiğini belirtti.

Trump, Obama'yı Demokratların Michigan'daki Senato adayı Abdul El-Sayed'i desteklemekle eleştirerek El-Sayed'in Yahudilere, siyahilere, Amerikalılara ve kendisine karşı olan bir isim olduğunu iddia etti.

El-Sayed'i "sahte doktor" olarak nitelendiren Trump, Michigan'da seçimleri büyük farkla kazandığını savundu ve Cumhuriyetçi Senato adayı Mike Rogers'a destek verilmesi çağrısında bulundu.

Obama'dan Trump'a "yolsuzluk" ve "İran" eleştirisi

Obama da Michigan'ın Detroit kentinde düzenlenen mitingde Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed ve valilik adayı Jocelyn Benson'a destek verdi.

Trump yönetimini yolsuzlukla suçlayan Obama, 3 Kasım'daki ara seçimleri, başkanın politikalarını denetim altına almak için bir fırsat olarak nitelendirdi.

Obama, Trump'ın başkanlığı döneminde kişisel çıkarlarını öne çıkardığını belirterek "Halkın parasıyla bu kadar açık şekilde çıkar sağlayan bir başkan hiç görmedik." dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin artık "yolsuzluk, beceriksiz yönetim veya yönetimsizlik" ile özdeşleştiğini iddia eden Obama, İran'la savaş hakkında da Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı tehditlerinin petrol ihracatçılarının endişelerini ve İran'ın ekonomik gücünü artırdığını savundu.

Michigan'da ön seçim

ABD'de kasımdaki ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere 5 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimi, Mısır asıllı Abdul El-Sayed kazanmıştı.

El-Sayed, rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA