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Trump, Husilere Yönelik Saldırının Görüntüsünü Paylaştı

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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntülerini paylaşarak, 'Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar' dedi. Husi grubunun saldırı talimatı almak için toplandığını belirten Trump, bu saldırının yapılamayacağını vurguladı.

- ABD Başkanı Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

Trump: "Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik bir saldırının görüntülerini paylaşarak, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik devam eden saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntüsünü paylaşan Trump, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı. Trump'ın paylaştığı görüntüde kalabalık bir Husi grubunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından hedef alındığı görülürken, ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmadı.

Husiler saldırı açıklamasında bulunmuştu

Günün erken saatlerinde Husilerden yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefe yönelik dron saldırısı gerçekleştirildiği bildirilmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri ise, dronun Ölü Deniz semalarında düşürüldüğünü duyurmuştu. Husiler ayrıca Yemen üzerinde ABD'ye ait bir keşif dronunun daha düşürüldüğünü iddia etmişti.

Trump, Husilere Yönelik Saldırının Görüntüsünü Paylaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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