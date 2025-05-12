Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Trump, Hamas'ın Rehin Tutulan Askeri Serbest Bırakacağını Duyurdu

Trump, Hamas'ın Rehin Tutulan Askeri Serbest Bırakacağını Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Ekim 2023'ten bu yana rehin tuttuğu ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Edan Alexander'ın serbest bırakılacağını açıkladı. Trump, bu gelişmeyi iyi niyetle atılmış bir adım olarak değerlendirerek, çatışmanın sona ermesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Ekim 2023'ten bu yana rehin tutulan ABD- İsrail çifte vatandaşı asker Edan Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, esir asker Alexander'ın yakında ailesiyle kavuşacağını belirterek, bu gelişmenin yaşanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Alexander'ı serbest bırakacak olmasını, ABD ve arabulucu Katar ile Mısır'ın gösterdiği çabalara karşılık "iyi niyetle atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu gelişmenin çatışmayı sonlandırmak için gereken adımların ilki olmasını umduğunu belirten Trump, "O kutlama gününü dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını" ve ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, Hamas'ın ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma umuduyla Alexander'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini doğrulamıştı.

Asker esir, Netanyahu ve Trump'a seslenmişti

ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander, Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının yayınladığı videosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetmişti.

Alexander, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun?" ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları, Kasım 2024'te Trump ABD başkanı seçildikten sonra ailesinin de onayıyla Alexander'ın, Trump'a seslendiği bir video daha yayınlamıştı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.