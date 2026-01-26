Trump, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedinin bulunmasında Hamas'ın İsrail'le işbirliği yaptığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedinin bulunmasında İsrail ordusuyla birlikte çalıştığını ileri sürdü.

Trump, Axios haber platformuna verdiği demeçte, İsrail ordusunun Gazze'deki son esir Ran Gvili'nin cesedinin yerini tespit etmesine ilişkin iddialarda bulundu.

İsrail ordusunun bölgede "yüzlerce cesedi incelemek zorunda kaldığını" söyleyen Trump, arama ve kimlik tespit sürecinin "çok zor" geçtiğini aktardı.

Trump, Hamas hakkında "Cesedi geri getirmek için çok çalıştılar, İsrail ile birlikte çalıştılar. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz." dedi.

Gelişmeyi kendisine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın aktardığını belirten Trump, sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradığını kaydetti.

Trump, "Şimdi de Hamas'ı söz verdikleri üzere silahsızlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail, Gvili'nin cesedini bulduğunu ve geri aldığını açıklamıştı

İsrail ordusu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gvili'nin cesedini bulduğunu ve geri aldığını bildirmişti.

Trump da sosyal medya paylaşımında, "Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtardık. Böylece hayatta olan 20 rehinenin tamamını ve ölenlerin tamamını geri almış olduk. Harika bir iş. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu düşünüyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Gvili'nin cesedinin bulunmasını şart koşmuş, sınır kapısının ancak ondan sonra açılabileceğini belirtmişti.