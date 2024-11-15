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Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, göreve başladığı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdi. İsrail basını, Trump'ın bu sözü, başkanlık seçimlerinin hemen ardından Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde verdiğini bildirdi.

ABD'de, 5 Kasım'da yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geldiği gün yapacağı ilk iş belli oldu.

İSRAİL BASINI DUYURDU

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

TRUMP'IN İLK İŞİ İSRAİL'E SİLAH VE EKİPMAN TRANSFERİ OLACAK

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü. Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

hani savaşi bitiriyordun çirkin ördek yavrusu

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımehmet:

dünyada yahudilerle sorunu olmayan tek millet türkler ama AKP ve sözde müslüman geçinen ama özde fitneci tayfa sayesinde israil ile düşman olmak üzereyiz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

Sarı papaz bu dünyayı karıştıracak son abd başkanı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Ukraynayada destek verip rusyayıda zayıflatma politikasına devam edecek bunların hepsi aynı

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Haber YorumlarıA.Kılıç:

Neto, ABD"nin gerçek başkanıdır. Trump ise uşağı ...

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