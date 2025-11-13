Haberler

Trump, 'Geleceği Koruyalım' Girişimi ile Koruyucu Aile Sistemini Güçlendirecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın öncülüğündeki 'Geleceği Koruyalım' girişimi kapsamında, koruyucu aile sistemini güçlendirecek bir başkanlık kararnamesine imza attı. Melania Trump, bu sistemin iyileştirilmesinin Amerika'nın geleceği için kritik önemde olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump ile eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da düzenledikleri imza töreninde, ülkedeki koruyucu aile sistemine dikkati çekerek, bu alanda atılması gereken adımlara işaret etti.

ABD Başkanı Trump ile eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da düzenledikleri imza töreninde, ülkedeki koruyucu aile sistemine dikkati çekerek, bu alanda atılması gereken adımlara işaret etti.

Koruyucu ailelerin yanına verilen çocuklarla ilgili çeşitli girişimlere öncülük eden Melania Trump, "Geleceği Koruyalım" başlıklı girişimle ABD'deki koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesini amaçladıklarını anlattı.

Melania Trump, yaptığı konuşmada, "Başkan Trump, Amerika'nın geçici koruyucu bakımdaki çocuklarına öncelik vermiştir ve kısa süre içinde 'Geleceği Koruyalım' başlıklı başkanlık kararnamesini imzalayacaktır. Koruyucu bakımdaki çocuklardan birçoğu evsiz ve sokaklarda tehlikeye maruz kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen ABD Başkanı Donald Trump da "Amerika'nın koruyucu aile sistemini her zamankinden daha iyi, daha adil ve daha etkili hale getirmek için 'Geleceği Koruyalım' girişimini temel alan tarihi bir başkanlık kararnamesini imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'deki koruyucu aile sisteminin iyileştirilmesinin, binlerce gencin sokaklara düşme tehlikesinden kurtulması anlamına geldiğine ve dolayısıyla ülkenin geleceği için bu sistemin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Daha sonra eşi Melania Trump ile aynı masaya oturan ABD Başkanı Trump, söz konusu başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD'de koruyucu aile sistemi, istismara uğramış, ihmal edilmiş veya terk edilmiş çocuklara geçici olarak koruyucu bir ailenin yanında destek hizmeti sağlanması olarak tanımlanıyor.

Temel amacı bu çocukları biyolojik aileleriyle yeniden bir araya getirmek olan koruyucu aile sistemi, yeniden bir araya gelmenin mümkün olmadığı durumlarda söz konusu çocuklara evlat edinme veya vesayet gibi seçenekler üzerinden kalıcı bir yuva bulmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
