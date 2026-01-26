Haberler

Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunarak İsrail'e götürüldüğünü ve tüm sağ ve ölü esirlerin geri alındığını duyurdu. İsrail ordusu da Ran Gvili adlı askerin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunarak İsrail'e götürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki tüm sağ ve ölü esirlerin tamamının "geri alındığını" belirtti.

Trump, açıklamasında, "Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtardık. Böylece, hayatta olan 20 rehinenin tamamını ve ölenlerin tamamını geri almış olduk! Harika bir iş. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bulunan son esir olan Ran Gvili adlı askerin cesedini bulduğunu ve geri aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Gvili'nin cesedinin bulunmasını şart koşmuş, sınır kapısının ancak ondan sonra açılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular