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Trump, G20 öncesi Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına yakın olduklarını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, aralıkta Florida'da yapılacak G20 Zirvesi öncesinde Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduğunu belirtti. Trump, çatışmaların sona ermesi için 'gerçekten iyi bir şans' bulunduğunu vurguladı.

Abd Başkanı Donald Trump, aralık ayında yapılacak G20 Zirvesi öncesinde Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Trump, Benny Johnson'a verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında barış anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu ifade eden Trump, Florida'daki Trump National Doral tatil köyünde aralık ayında düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde anlaşmanın yakın olabileceğini söyledi.

Johnson'ın sorusu üzerine Trump, iki lider arasında anlaşma sağlanması olasılığına işaret etti. Çatışmaların sona ermesi için "gerçekten iyi bir şans" bulunduğunu vurgulayan Trump, "Bence orada bir anlaşmaya varmaya çok yaklaşıyoruz." dedi.

Abd Başkanı, "Bence bu konuda bir çözüm bulma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ayrıca birçok anlaşma üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

İran ile yaşanan sürece de değinen Trump, İran'ın askeri kapasitesinin "ciddi şekilde zayıflatıldığını" öne sürerek, Washington'ın "bunu bitireceğini" kaydetti.

Küba ile ilgili ise "Başarısız bir ülke. Çok yakında oraya insanları geri göndereceğiz." diyen Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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