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Trump, Fransa'daki olayların göçle ilgili olduğunu savundu ve Macron'a yüklendi

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Trump, Fransa'daki olayların göçle ilgili olduğunu savundu ve Macron'a yüklendi
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayların göçle ilgili olduğunu ve okullarla ya da başka bir şeyle ilgili olmadığını söyledi. Macron'a "Sınırlarınızı kapatın" dediğini belirten Trump, Paris'in yakında Müslüman bir şehir olacağını ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " Fransa'daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa'da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kansas'ta düzenlenecek seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Fransa'da yaşananları değerlendiren Trump, olayların öğrenci hareketleriyle ilgili değil, tamamen göçmenlerle ilgili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Sorun göç ve ben Cumhurbaşkanı Macron'a 'Sınırlarınızı kapatın.' demiştim. Fransa'daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa'da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil" diye konuştu.

"MACRON'A 'SINIRLARI KAPATIN' DEDİM, KAPATMADI "

Fransa'nın sınırlarını kapatmadığını ve dünyanın birçok yerinden göçmenlerin geldiğini belirten Donald Trump, "Macron'la ilk tanıştığımda 'Sınırlarınızı kapatın yoksa ülkenizi mahvedeceksiniz.' dedim. Biz, sınırlarımızı kapattık, onlar kapatmadı. Şimdi de ülkelerini mahvettiler. Fransa'nın eski haline dönmesi çok zor" değenlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, Paris'teki göçmen sayısının çok fazla olduğunu belirterek, "Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya sınırları kapatma çağrısında bulunan Trump, Macron yönetiminin sınır güvenliği konusunda kendisini dinlemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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