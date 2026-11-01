Trump, Flavio Bolsonaro'nun ABD'de istediği kadar kalabileceğini söyledi

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WASHINGTON, 1 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Flavio Bolsonaro ile görüşme planı olmadığını ancak Bolsonaro'nun ABD'de "istediği kadar" kalabileceğini söyledi.

Trump cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşme planım yok ancak kendisine çok kötü davranıldığını düşünüyorum. Burada istediği kadar kalabilir. Seçim tam bir rezaletti" ifadelerini kullandı.

25 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybeden Liberal Parti adayı Bolsonaro, çarşamba günü ailesiyle birlikte Arjantin'den hareket eden ve Ekvador'da aktarma yapan özel bir uçakla ABD'ye gelmişti.

Kaynak: Xinhua