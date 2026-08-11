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Trump'tan Infantino'ya destek: Görevden alınması korkunç hata

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ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olacağını belirtti. Dünya Kupası'nın başarısını öven Trump, Infantino'nun planına gelen tepkilerin ardından desteğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevden alınmasının "korkunç bir hata" olacağını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Infantino'nun görevindeki performansını övdü.

"Harika bir iş çıkarıyor. Tarihin en başarılı Dünya Kupası'na, hem de dört kat farkla, başkanlık etti." ifadelerini kullanan Trump, Infantino'nun görevden ayrılması halinde Dünya Kupası'nın gelecekte aynı ölçüde başarılı veya karlı olamayacağını savundu.

Trump, FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınmasının "korkunç bir hata" olacağını kaydetti.

Infantino'nun planı

İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan haberde, FIFA Başkanı Infantino'nun, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığı belirtilmişti.

Gelen tepkiler üzerine FIFA, plan kapsamında yapılan hatalar nedeniyle özür dilemiş, teklifin "artık gündemden çıkarıldığını" açıklamıştı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), dün yapılan ortak açıklamayla Infantino'ya tepki göstermişti.

Kaynak: AA
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