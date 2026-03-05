ABD Başkanı Trump: Kürtlerin İran'a Saldırı Planını Desteklerim

(ANKARA) - ABD ve Batı medyasına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a karşı olası bir saldırı planı konusunda Kürt grupları desteklediğini" belirterek, "Bunu yapmak istemelerinin harika olduğunu düşünüyorum. Ben tamamen desteklerim" dedi.

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Batı medyasına verdiği röportajda konuşan Trump, İran sınırındaki bazı Kürt gruplarının ABD yetkilileriyle temas halinde olduğunu ve İran'a yönelik olası operasyonlara ilişkin görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Kürtlerin İran'a karşı bir saldırı başlatma ihtimaline olumlu yaklaştığını ifade eden Trump, ABD'nin bu tür bir operasyona hava desteği sağlayıp sağlamayacağı sorusuna ise ayrıntı vermekten kaçındı. Trump, "Bunu size söyleyemem" yanıtını verdi.

"Hamaney'in oğlu en olası haleflerden biri ancak bunu kabul etmeyeceğiz"

Öte yandan Trump, İran'da öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hameney'in ardından ülkenin yeni liderinin belirlenmesine ilişkin sürece de değindi. ABD ve Batı medyasına verdiği röportajlarda Trump, "İran'ın gelecekteki liderinin seçilmesi sürecine ABD'nin dahil olmak istediğini" söyledi.

Trump, "Hamaney'in oğlu Mojtaba Hameney'in en olası haleflerden biri olarak görüldüğünü ancak bunu kabul etmeyeceğini" ifade ederek, "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'da yeni dini liderin kim olacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Herhangi bir ülkeden gelecek her türlü yardımı kabul ederim"

Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'in İran yapımı insansız hava araçlarına karşı ABD'ye destek teklifine değinerek, "Herhangi bir ülkeden gelecek her türlü yardımı kabul ederim" diye konuştu. Zelensky, daha önce ABD'den gelen talep üzerine Orta Doğu'da İran tasarımı "Shahed" tipi insansız hava araçlarına karşı destek sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Donald Trump, "İran'a yönelik askeri operasyonların muhtemelen 4–5 hafta süreceğini ancak gerekirse daha uzun sürebileceğini" yineledi. Trump, "ABD'nin İran'daki öncelikli hedeflerinin füze kapasitesini yok etmek, donanmayı etkisiz hale getirmek, nükleer silah edinmesini engellemek ve İran rejiminin sınır dışındaki güçleri silahlandırma ve finanse etme kabiliyetini durdurmak olduğunu" belirtti.

"İran rejiminin oluşturduğu kabul edilemez tehditleri ortadan kaldırmak için sahip olduğumuz son ve en iyi fırsattı"

Trump, "ABD saldırılarının şu ana kadar 10 gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve İran'ın füze kapasitesine yönelik operasyonların hem mevcut sistemleri yok ettiğini hem de yeni füze üretim kapasitesini durdurduğunu" ifade ederek, "Şu anda yaptığımız şey, bu hasta ve sinsi rejimin oluşturduğu kabul edilemez tehditleri ortadan kaldırmak için sahip olduğumuz son ve en iyi fırsattı" dedi.

"Bunun sıkıcı hiçbir yanı yok"

Trump, kara birliklerinin konuşlandırılması konusundaki sorulara ilişkin ise net bir red vermedi. Trump, "Birçok başkan, 'Sahaya asker göndermeyeceğiz' der. Ben bunu söylemem. Muhtemelen gerekmez ama gerekirse olabilir" ifadelerini kullandı. , ABD'nin operasyonların başından beri 4–5 haftalık bir süre öngördüğünü, ancak uzun süre devam edebilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi. Ben sıkılmam. Bunun sıkıcı hiçbir yanı yok" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Orta Doğu'da uzun sürecek bir savaşa ABD'nin çekilme ihtimali olmadığını belirtmişti.

Trump'ın Starmer hayal kırıklığı

İngiltere ile ilgili olarak Trump, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başlangıçta İngiliz üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesinden dolayı 'çok hayal kırıklığına uğradığını'" söyledi. Ancak Trump, daha sonra Starmer'in tutum değiştirerek, ABD'nin İngiltere'deki üsleri ve Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünü bazı İran hedeflerine yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermesini "faydalı" bulduğunu ifade etti.

