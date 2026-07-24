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Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yönelik silah satışına "dahil olmadığını" belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın, İran'a silah satışına "dahil olmadığını düşündüğünü", aksi bir durumun iki ülkenin "çıkarına olmayacağını" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın, İran'a silah satışına "dahil olmadığını düşündüğünü", aksi bir durumun iki ülkenin "çıkarına olmayacağını" vurguladı.

Trump, sosyal medya hesabından, Çin ile Rusya hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin liderinin kendisine İran'a hiçbir koşulda silah vermeyeceğini veya satmayacağını söylediğini ve bunun Çinli şirketler için de geçerli olduğunu aktaran Trump, "İlişkilerimizi göz önünde bulundurarak sözüne güveniyorum. Üstelik ben de ona çok büyük iyilikler yapıyorum." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen" kendisine İran'a silah satmayacağını söylediğini kaydeden Trump, "(Putin) Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, NATO ülkelerinin tam fiyat ödediğini ve bu silahların nasıl dağıtıldığı konusunda "hiçbir fikri olmadığını" belirterek, "Sıkça dile getirilse de iki büyük ülkenin (İran'a silah satışı) bu işe dahil olmadığını düşünüyorum. Eğer olsalardı, bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle çıkarlarına olmazdı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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