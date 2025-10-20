Trump: Çin'in Tayvan'ı İşgal Edeceğini Sanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin dünyadaki en güçlü ordusuna sahip olduğunu söyleyerek Çin'in Tayvan'ı işgal etmeyeceğine inandığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i Beyaz Saray'daki kabulünde kritik madenlerle ilgili anlaşmayı imzalamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Çin'in Tayvan'ı işgal etme tehlikesiyle ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatılan Trump, "ABD dünyanın açık ara en güçlü askeri gücü. Bize yaklaşan bile yok. En iyi teçhizata sahibiz, her şeyin en iyisine sahibiz ve kimse buna karşı gelmeye cesaret edemez. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi'nin de böyle bir adım atacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Tayvan konusunda ve genel olarak Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi anlaştıklarını dile getiren Trump, "Bu, Tayvan'ın onun göz bebeği olmadığı anlamına gelmiyor. Büyük ihtimalle öyle ama bir şey olacağını sanmıyorum." dedi.

Trump, Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesinden, iki ülke arasında güçlü bir ticaret anlaşmasıyla döneceğine inandığını belirtti.

"Çin bize büyük saygı duyuyor ve yüksek gümrük vergileri ödüyor." diyen Trump, Pekin'in nadir toprak elementlerine sınırlama getirmesi üzerine 1 Kasım'da yüzde 100 ek vergi getirerek Çin'e uygulayacakları gümrük vergilerini yüzde 155'e çıkarmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Eğer bir anlaşma sağlanmazsa Çin'e yolcu uçağı ve parçalarının satışını sınırlayabileceklerini belirten Trump, iki ülkenin de faydalanacağı ticari bir anlaşmaya ulaşılmaması halinde Çin üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğine işaret etti.

"Gazze'deki şiddet olaylarının Hamas liderliği ile ilgili olduğunu düşünmüyorum"

Bir gazetecinin, " Orta Doğu'da ateşkesin devam etmesi için ne gibi adımlar atıyorsunuz?" sorusuna Trump, "Birçok adım atıyoruz, 59 ülke anlaşmamızı onayladı. Hamas ile bir anlaşmamız var ve gereğince hareket edecekler." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşanan bazı iç güvenlik meselelerine de değinen Trump, "Gazze'deki şiddet olaylarının Hamas liderliği ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Baş kaldıran bazı gruplar var." diyerek bunun durmaması halinde müdahale edilerek, yok edileceklerini belirtti.

Bu gruplara ABD ordusunun mu müdahale edeceğinin sorulması üzerine Trump, "Hayır, ABD ordusu kesinlikle sahada olmayacak. Buna gerek de yok, çünkü bildiğiniz gibi bu anlaşmayı 59 ülke imzaladı. Konuya müdahale etmek isteyen birkaç ülke oldu." diye konuştu.

Trump, "Eğer istersem İsrail iki dakikada içeri girer. Ama böyle bir talepte bulunmadı, çünkü onlara biraz daha şans vermek istedik ve umarım şiddet azalır." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna hala savaşı kazanabilir ancak bunun olacağını sanmıyorum"

Birkaç hafta önce Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğine dair açıklamaları hatırlatılan Trump, "Ukrayna hala savaşı kazanabilir ancak bunun olacağını sanmıyorum." dedi.

Ukrayna'nın savaşı kazanacağını hiç bir zaman söylemediğine dikkati çeken Trump, "Ben kazanabilirler dedim, her şey olabilir." ifadesini kullandı.

Trump, "İran'ı şiddetli bir şekilde vurmasaydık, Orta Doğu'nun üzerinde kalın bir bulut tabakası nedeniyle bu anlaşmayı yapamazdık." diyerek Gazze'de ateşkes sağlanmasına atıfta bulundu.