Trump, Bolton'ın Evinin FBI Tarafından Basılmasını Medyadan Öğrendiğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın evinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basılması olayını medyadan öğrendiğini ve kendisinin süreçle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, Bolton'ın evinde yapılan aramaya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bolton'dan hiç hazzetmediğini ve bunu birçok kez açıkça dile getirdiğini belirten Trump, bununla beraber FBI'ın düzenlediği baskınla herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Baskından önce kendisine brifing verilip verilmediği sorusunu cevaplayan Trump, "Bana bu konuda bilgi verilmedi. Ben de sizin gibi medyadan okudum. Onun aptal olduğunu düşünüyordum. Onun, sadece savaşa gitmek isteyen bir adam olduğunu düşünüyordum. İnsanları öldürmeyi seviyordu. Onun temelde kötü bir adam olduğunu düşünüyordum ama bu konuyla ilgilenmiyorum. Bunları (Adalet Bakanı) Pam Bondi'ye sormanız gerek." diye konuştu.

ABD Başkanı, bundan sonra benzer başka baskınların da olup olmayacağı ile ilgili soruya verdiği yanıtta ise bu sorunun muhatabının Adalet Bakanlığı olduğunu ve daha önce kendisinin Mar-a-Lago'daki evinin de basıldığını dile getirdi.

FBI, ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda cuma günü arama yapmıştı.

Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtmişti.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.