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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevinden ayrılıyor

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ailesine daha fazla zaman ayırmak için bu ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump, Leavitt'i övgüyle anarken, kendisine Kongre ara seçimlerinde danışmanlık yapacağını belirtti. 28 yaşındaki Leavitt, en genç Beyaz Saray sözcülerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, "ailesine daha fazla zaman ayırabilmek" için bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Leavitt'in görevinden ayrılma kararını duyurdu.

Trump, "Beyaz Saray'ın harika sözcüsü ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocuklarıyla ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararını tamamen anlıyor ve saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Leavitt'in kendisine Kongre ara seçimlerinde yine danışmanlık yapacağını ve Cumhuriyetçi Parti içindeki etkinliğini sürdüreceğini aktaran Trump, "Karoline, bu makamın tarihindeki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olmuştur. Harika bir iş çıkardığın için teşekkür ederim, Karoline." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana bu görevi sürdüren 28 yaşındaki Leavitt, "Beyaz Saray'ın en genç sözcülerinden biri" olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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