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Trump, Beyaz Saray'a İki Dev Bayrak Direği Diktiyor

Trump, Beyaz Saray'a İki Dev Bayrak Direği Diktiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine 30 metre uzunluğunda iki dev bayrak direği dikilmesi talimatını verdi. Bayrak direklerinin Amerikan bayrağı ile donatılacağını ve tüm masrafların Trump tarafından karşılanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine yaklaşık 30 metre uzunluğunda iki dev bayrak direği dikilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, dikilecek iki bayrak direği için Beyaz Saray'ın bahçesinin güney ve kuzey kısımlarında incelemelerde bulundu.

Trump, inceleme öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu konuyu çoktandır düşündüğünü ve şimdi talimat verdiğini belirtti.

Boyu yaklaşık 30 metre olacak iki dev bayrak direğine Amerikan bayrağının çekileceğini ve herkesin bundan gurur duyacağını ifade eden Trump, bu işlemlerin tüm masraflarını kendi cebinden karşılayacağını söyledi.

Trump, söz konusu bayrak direklerinin 1 hafta içinde dikilmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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