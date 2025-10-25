Haberler

Trump, Asya Gezisi Kapsamında Kim Jong-un ile Görüşmeyi Planlamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta gerçekleştireceği Asya gezisi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi düşünmediği belirtildi. Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın gelecekte görüşmelere açık olduğunu ancak bu seyahat takviminde böyle bir durumun olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Asya gezisi kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığı bildirildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ABD'li ismi paylaşılmayan üst düzey yetkili, çevrim içi açıklamasında, Trump'ın seyahat takvimine değindi.

Trump'ın, Asya-Pasifik Ekonomik Ortaklığı (APEC) Liderler Zirvesi için Güney Kore gezisine değinen yetkili, ziyareti kapsamında ABD Başkanı'nın Kim ile buluşmayı planlamadığını belirtti.

Yetkili, "Trump'ın, Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran silahsızlandırılmış bölgede (DMZ) Kim ile muhtemel bir görüşme düzenleyebileceği" iddialarına karşı çıktı.

ABD'li yetkili, "ABD Başkanı, elbette gelecekte Kim Jong-un ile görüşme isteğini dile getirdi ve bu ziyaretin programında böyle bir şey yok." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın, Kim ile "ön koşulsuz şekilde görüşmeye açık olduğu" aktarılmıştı.

3 kez görüşme

Trump'ın, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek APEC Liderler Zirvesi kapsamında bu ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kim ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti. Bu görüşmeler, Singapur, Vietnam ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı

Maçın sonunda köpürdü: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.