Trump, Asya Gezisi Kapsamında Kim Jong-un ile Görüşmeyi Planlamıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Asya gezisi kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığı bildirildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ABD'li ismi paylaşılmayan üst düzey yetkili, çevrim içi açıklamasında, Trump'ın seyahat takvimine değindi.

Trump'ın, Asya-Pasifik Ekonomik Ortaklığı (APEC) Liderler Zirvesi için Güney Kore gezisine değinen yetkili, ziyareti kapsamında ABD Başkanı'nın Kim ile buluşmayı planlamadığını belirtti.

Yetkili, "Trump'ın, Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran silahsızlandırılmış bölgede (DMZ) Kim ile muhtemel bir görüşme düzenleyebileceği" iddialarına karşı çıktı.

ABD'li yetkili, "ABD Başkanı, elbette gelecekte Kim Jong-un ile görüşme isteğini dile getirdi ve bu ziyaretin programında böyle bir şey yok." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın, Kim ile "ön koşulsuz şekilde görüşmeye açık olduğu" aktarılmıştı.

3 kez görüşme

Trump'ın, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek APEC Liderler Zirvesi kapsamında bu ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kim ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti. Bu görüşmeler, Singapur, Vietnam ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da gerçekleşmişti.