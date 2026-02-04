Haberler

Trump, federal hükümetin seçimlere müdahil olması gerektiğini savundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki ara seçimlerin adil bir şekilde yürütülmesi için federal hükümetin seçim sürecine müdahale etmesi gerektiğini savundu. Seçimlerde yolsuzluk yaşandığını iddia eden Trump, oy sayımının daha şeffaf hale getirilmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimlerin "adil" şekilde yürütülmesi için federal hükümetin seçim sürecine doğrudan müdahil olması gerektiğini savundu.

Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, kasımda yapılacak ara seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bazı kentlerde "yolsuzluk" yaşandığını iddia eden Trump, oy sayımının yasal ve dürüst biçimde yapılamadığı yerlerde şaibenin önlenmesi için federal yönetimin doğrudan devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Trump, "Seçimlerin adil şekilde yürütüldüğünü görmek istiyorum." dedi.

Seçimlerin ulusallaştırılması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın "seçimlerin ulusallaştırılması" açıklamasına açıklık getirdi.

Trump'ın sözlerinin Cumhuriyetçilerin desteklediği "SAVE Act" yasa tasarısına işaret ettiğini belirten Leavitt, söz konusu düzenlemeyle federal seçimlerde vatandaşlık belgesi ibrazının zorunlu kılınacağını ifade etti.

Leavitt, seçmen kimliği uygulamasının "sağduyulu" bir önlem olduğunu savundu.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere, ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, bu çağrı Demokratların tepkisini çekmişti.

