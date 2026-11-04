Trump, ara seçim yenilgisini İran savaşı ve hayat pahalılığına bağladı

Abd Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde Demokratlara karşı yaşadıkları yenilginin büyük ölçüde "İran savaşı" ve savaşın yol açtığı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını söyledi.

Trump, dün yapılan ve Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağladığı ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'ın bahçesinde inşa edilen balo salonuyla ilgili bilgiler veren Trump, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçimlerin kaybedilmesini İran savaşına bağlaması konusunda, "Bence bu büyük ölçüde doğru, çünkü kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yukarı çekti, dolayısıyla muhtemelen bu doğru." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bunun için söz konusu adımları attıklarını anlatan ABD Başkanı, "Savaşın bu konuyu (seçimleri) etkileyeceğini biliyordum. Ancak etkilesin ya da etkilemesin, İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil." şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük olarak savaştan önceki kadar petrol taşındığını ifade eden Trump, bu konuda çok başarılı bir süreç yürüttüklerini savundu.

"İran'la savaşa girmeye değerdi"

Trump ayrıca, İran'la savaş konusunda pişman olmadığını kaydederek, "Ama aynı zamanda, bunu tekrar yapmam gerekseydi, yine aynısını yapardım çünkü uzun vadede İran nükleer silaha sahip olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

"İran'la savaşa girmeye değer miydi?" şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Evet. Başka seçeneğiniz yok, bunu yapmak zorundasınız. Şunu söyleyebilirim ki, (İran'la) bu savaş söz konusu olduğunda, ben farklı bir şey yapmazdım." ifadelerini kullandı.

İran'la savaşın ne zaman sona ereceği sorulan ABD Başkanı, bu konuda ise, "Ben ne zaman istersem." değerlendirmesini yaptı.

İran'la savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini söylediği hatırlatılan Trump, öyle bir açıklama yapmadığını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, İran'la savaş konusunda Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya ise, "Hayır. Kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor." diye karşılık verdi.

"Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim"

Trump, seçim sonuçlarının ardından Kongre'de ortaya çıkan yeni tabloya ilişkin, "Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim, tabii ki yıkıcı davranmadıkları sürece ancak veto yetkisi bizde. Zaten aradılar ve bazı konuları konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla sorun olmayacak." yorumunu yaptı.

Demokratların kendisi aleyhinde azil sürecini başlatmasından endişe duyup duymadığı sorusuna da cevap veren ABD Başkanı, "Hayır, hiç de değil. Bence bunu yaparlarsa Demokrat Parti'yi mahveder, çünkü bu sebepsiz bir görevden alma olur. Ne için azil sürecini başlatacaklar? Ülke başarılı olduğu için mi?" ifadelerini kullandı.

"Seçimleri ben değil Cumhuriyetçi adaylar kaybetti"

Seçmenin tercihleri konusunda görüşü sorulan ABD Başkanı, oy pusulasında kendi isminin olması durumunda "açık bir şekilde kazanacaklarını" savundu.

Kendisinin değil, Cumhuriyetçilerin adaylarının seçimleri kaybettiğini söyleyen Trump, "Düzenlediğimiz mitinglerde o kadar büyük bir sevgi vardı ki, inanılmazdı ancak o sevgiyi adaylara aktaramadık." yorumunu yaptı.

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı ile ilgili seçim sürecine ve kimlerin aday olacağı konusuna karışmayacağını ifade etti.

Kaynak: AA