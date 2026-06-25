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Trump'tan Erdoğan'a övgü: NATO Zirvesi'ne saygımdan gidiyorum

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ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını belirtti. Trump, Türkiye'nin NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ı harika bir lider olarak nitelendirdi ve F-35 satışı konusunda olumlu adım atabileceğini ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı" gideceğini vurguladı.

Abd Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD-İran müzakerelerini ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni değerlendiren Trump, zirveye katılımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İran savaşına dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." şeklinde konuştu.

Abd Başkanı, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un, "Trump'ın Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."

Açıklamalarının devamında Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3 bin şirketi var. O kadar güçlü ki, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Erdoğan sayesinde (Türkiye'nin) çok güçlü bir ordusu var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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