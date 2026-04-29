Trump, Almanya Başbakanı Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunarak, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Merz'i eleştirdi.

Merz'in, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda tüm dünyayı rehin alacağını öne sürdü.

Trump, kendisinin İran'la ilgili olarak diğer ülkelerin veya başkanların çok daha önce yapması gerektiği şeyi yaptığını ileri sürerek, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı." ifadesini kullandı.

Merz'den ABD'nin İran'a saldırılarına eleştiri

Almanya'da 27 Nisan'da bir okulda öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte konuşan Merz, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.

Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." demişti.

ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." diye konuşmuştu.