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Trump, ABD'nin 23 yıl sonra Irak'tan onurlu ve saygın ayrıldığını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan 'onurlu ve saygın' ayrıldıklarını ve geride hiçbir şey bırakmadıklarını söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, 23 yılın ardından çıkmanın 'büyük olay' olduğunu, ABD'nin Irak'ta 4 bin 500 insanını kaybettiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, Irak'tan çekilirken geride hiçbir şey bırakmadıklarını, "onurlu ve saygın bir şekilde" ayrıldıklarını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Irak'ta bulunmanın en başından beri bir hata olduğunu tekrarlayan Trump, bu ülkeden ayrılışlarını Afganistan'dan çekilme biçimiyle kıyaslayarak, "Her şeyi yanımızda götürdük. Her bir somunu, bir programını, her bir vidayı, bir tankı, bir uçağı." sözlerine yer verdi.

Trump, "Bunu size söylemekten büyük onur duyuyorum, onurlu ve saygın bir şekilde ayrıldık. Hatta Irak Başbakanı (Ali ez-Zeydi) Başkanınıza ve bize büyük saygı duyuyor ve her şey için minnettar." ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde yardım etmek için Irak'a dönebileceklerini söyleyen Trump, 23 yılın ardından Irak'tan bu şekilde çıkmalarının "büyük olay" olduğunu söyledi.

Trump, Irak'ta ABD'nin "4 bin 500 insanını kaybettiğini" vurgulayarak, elde edilen sonucun buna değmeyeceğini ifade etti.

Irak'ta bulunmalarının tek nedeninin terör örgütü DEAŞ'ı "kökünden kazımak" olduğunu belirten ABD Başkanı, bunu ilk döneminde gerçekleştirdiğini kaydetti.

Irak'ta yaşanan süreci değerlendirdi

Öte yandan Trump, Irak'ta DEAŞ öncesi dönemde çok sayıda asker ve polisin kovulduğunu ve bunun ülkede bir güvenlik boşluğu yarattığını anlattı.

Trump, "Oradan (Irak'tan) ayrılmakla ilgili söylediklerim çok isabetliydi. Ne oldu biliyor musun? Herkesi kovdular. Irak'taki herkesi görevden aldılar. Askerleri, generalleri ve polisleri kovdular. İçişleri Bakanlığı'nda ve benzer yerlerdeki herkesi kovdular." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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