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Trump, ABD'li Hubbard'ın serbest bırakılmasında taviz verilmediğini söyledi

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ABD Başkanı Trump, Rusya'da 6 yıl 10 ay hapse mahkum edilen 74 yaşındaki ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması için taviz verilmediğini ve takas yapılmadığını açıkladı. Trump, Hubbard'ın evine dönmek üzere yola çıktığını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, Rusya'nın hapse mahkum ettiği ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması karşılığında ABD'nin Rusya'ya herhangi bir taviz vermediğini ve takas gerçekleştirmediğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Hubbard'ın serbest bırakılması için talepte bulunduğunu ifade eden Trump, Hubbard'ın evine dönmek üzere yola çıktığını aktardı.

Trump, "Başkan Trump'a duyulan saygı nedeniyle ABD'nin karşılığında herhangi bir şey vermesi gerekmedi. Bu, Rusya açısından emsali görülmemiş bir durumdu. Bu serbest bırakılma için herhangi bir 'takas' yapılması da gerekmedi." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Hubbard'ın serbest kalmasının eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde de sağlanması gerektiğini savundu.

ABD vatandaşı Stephen James Hubbard, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna'da gözaltına alınmış ve "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde paralı savaşçı olarak çalışmakla" suçlanmıştı.

Michigan eyaletinde doğan ve "öğretmen olarak görev yaptığı???????" kaydedilen Hubbard, 2014 yılında Ukrayna'nın Harkiv bölgesine gelmişti.

74 yaşındaki Hubbard, Ekim 2024'te Rusya'da 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
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