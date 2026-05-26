Haberler

ABD Başkanı Trump yıllık rutin sağlık kontrolünden geçecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek ay 80 yaşına gireceği sırada rutin sağlık kontrolü için Walter Reed Hastanesi'ne gitti. Son dönemde vücudundaki morluk ve şişliklerle gündeme gelen Trump'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

Abd Başkanı Donald Trump, gelecek ay 80'inci doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, yıllık sağlık kontrolü için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne geldi.

Trump, bir süredir vücudunun görünen bazı yerlerinde meydana gelen morluk ve şişliklerle gündeme gelmesinin ardından bugün rutin sağlık kontrolü için hastaneye giriş yaptı.

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Abd Başkanı'nın hastanede, rutin check-up işlemleri yaptırması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık sorunlarına konuşmalarında devamlı yer veren Trump'ın, kendini sık sık formda gösterme gayreti dikkat çekerken ABD medyasına göre son fotoğraflar sağlığıyla ilgili soruları artırdı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da, boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" ??kullandığını söylemiş, ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan dolayı" morardığını söylemişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Pezeşkiyan ile görüşen Erdoğan'dan "müzakere" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Menderes ve dava arkadaşlarının aileleri Dolmabahçe'de
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim