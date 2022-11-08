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Trump, 2024 seçimleri öncesi yine sahnede: 15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım

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8 Kasım'daki ara seçimler öncesi miting düzenleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, "En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı. Trump ayrıca 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da büyük bir duyuru yapacağını açıkladı.

ABD'nin gündemden düşmeyen, her yaptığıyla olay olan eski başkanı Donald Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

"BEYAZ SARAY'I GERİ ALACAĞIZ"

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.

"15 KASIM'DA BÜYÜK BİR DUYURU YAPACAĞIM"

Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi. Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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