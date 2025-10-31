Haberler

TRT World Forum 2025'te Türkiye'nin Savunma Sanayisi Ele Alındı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'te Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeler, stratejik özerklik ve küresel güç dengeleri üzerine panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan uzmanlar, Avrupa'nın savunma alanındaki işbirliğine ve Türkiye'nin yeri ile stratejik kapasitesine dikkat çekti.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 kapsamında, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gelişmeleri, stratejik özerklik vizyonu ve küresel güç dengeleri içindeki rolü ele alındı.

"Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla dünyanın dört bir yanından liderleri ve uzmanları İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025'te "Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması" oturumu düzenlendi.

Moderatörlüğünü TRT World sunucusu Alican Ayanlar'ın üstlendiği panelde, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, İngiltere'nin eski Türkiye, Fransa ve ABD Büyükelçisi Peter Westmacott, İngiltere'nin eski Libya Büyükelçisi Peter Millett ve İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili konuşmacı olarak yer aldı.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş, konuşmasında, Avrupa Birliği'nin (AB) uzun süredir savunma sanayisinde stratejik özerkliğini artırmaya çalıştığını ancak Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da Rusya tehdidini nasıl yönetilmesi gerektiğine dair büyük bir tartışmanın ortaya çıktığını kaydetti.

Yeşiltaş, Türkiye'nin Avrupa ile savunma alanında "işlevsel bir ortaklık" geliştirmeyi hedeflediğini kaydederek, Türkiye'nin stratejik kapasitesini güçlendirme arayışının, dış politikasına, terörle mücadele stratejisine ve ekonomik açılımına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Avrupa savunma sanayisi kapasitesini güçlendirmeli

İngiltere'nin eski Türkiye, Fransa ve ABD Büyükelçisi Westmacott, dünyanın "öngörülemez ve oldukça tehlikeli bir dönemden geçtiğini" belirterek, Avrupalı ve küçük ülkelerin savunma sanayisi kapasitelerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupalı müttefiklerin NATO'ya daha fazla katkı sunması gerektiğini ifade eden Westmacott, "Türkiye savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini yüzde 20'den yüzde 80'e çıkararak olağanüstü bir başarı elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin eski Libya Büyükelçisi Millett de Türk şirketlerinin risk alma konusunda oldukça başarılı olduğuna işaret ederek, "Ankara'nın genelinde daha geniş bir stratejik yaklaşım gördüm: teknolojiyi, savunma unsurlarını, siyasi boyutu ve ekonomik çıkarları birbirine bağlayan ve bunları ülke genelinde Türkiye'nin toplam faydasına dönüştürmeyi amaçlayan bir yaklaşım." dedi.

Millett, İngiltere'nin bu noktada Türkiye'den bazı dersler çıkarabileceğini belirterek, Türkiye ile İngiltere arasında yalnızca Libya bağlamında değil aynı zamanda Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşası gibi konularda da işbirliği fırsatlarının bulunduğu görüşünde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin "ulusal çıkarları önceleyen bağımsız dış politikası"

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Marsili, "Türkiye, NATO'daki taahhütlerini korurken, ulusal çıkarları önceleyen daha bağımsız bir dış politika izleyerek kendini yeniden konumlandırıyor. Bu yaklaşım, ortak savunmamıza önemli katkılarda bulunmayı da içeriyor." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz'in kontrolünde kilit bir NATO üssü rolü oynarken aynı zamanda BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi ortaklarla da etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Marsili, Türkiye'nin, Katar veya Ukrayna gibi ülkelerle güçlü ilişkiler kurduğunu, Afrika'da yeni ittifaklar geliştirdiğini ve küresel savunma pazarında önemli bir aktör olarak itibarını artırdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
