TRT ve TMV, Arnavutluk'ta 'Gençler İçin Gazetecilik' eğitim programı düzenledi

TRT ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilciği iş birliğinde düzenlenen "Gençler İçin Gazetecilik" konulu eğitim programının sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

TMV kapsamındaki "New York Schools"ta düzenlenen sertifika dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, "Gençler İçin Gazetecilik" Projesi Yöneticisi Muhammet Ali Üstün'ün yanı sıra TMV temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençler İçin Gazetecilik" adlı projenin 4 yıldır devam ettiğini belirterek bu kapsamda 35'ten fazla eğitim düzenleyip 2 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını ifade etti.

Muhammet Ali Üstün Afganistan, Suriye, Irak, Avusturya ve Türkiye'deki eğitimlerde gençlere telefonla nasıl gazetecilik yapacaklarını öğrettiklerini aktardı. Üstün; hikaye anlatıcılığı, temel gazetecilik, mobil gazetecilik ve saha yapımcılığını anlattıkları derslerle gençlere hikayelerini anlatma olanağı sağladıklarının altını çizdi.

Bunun TRT'nin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu anımsatan Üstün, "Herkesin bir hikayesi var, herkes hikayesini anlatabilmeli" şiarıyla yola çıkarak gençlere çevrelerinde gördükleri hikayeleri, dert edindikleri şeyleri anlatmaları için bir yol gösterdiklerini vurguladı.

Üstün, "Tiran'da Maarif Okullarıyla beraber yaklaşık 40-45 öğrenciye eğitimimizi tamamladık. 2 gün süren eğitimlerimizin ardından öğrencilerimiz bize 11 tane video haber hazırladılar. İşsizlik sorunu, kadın hakları, Tiran'da yaşamla ilgili, buranın kültürüyle ilgili çok farklı video projeler hazırladılar." dedi.