17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası, Ulusal Profesyonel, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Proje Destek Kategorisi başlıklarında düzenlenen yarışmada 40 proje finale kaldı. Finalistlerin yer aldığı liste "trtbelgesel.com" adresinde yayımlandı.

İnsanlığın derin acılarını ve yeryüzünün çarpıcı hikayelerini anlatan her belgeselin geleceğe bırakılmış kalıcı bir iz olduğuna inanarak "Cesur Ol, İz Bırak" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden insana, doğaya, hayata ve tarihe dair hikayeleri izleyicilerle buluşturacak.

Toplam 109 ülkeden 1409 projenin başvurduğu yarışmada, finale kalan 40 yapım ödül için yarışacak. Yarışma kapsamında 4 kategoride toplam 12 ödül verilecek.

Ön elemenin ardından finale kalan filmler, 4-7 Haziran'da seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Kazananlar ise 7 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Festivalde özel seçki belgesel filmler de izlenebilecek

Türkiye ve dünyada belgesel iklimini zenginleştiren, profesyonel ve amatör belgeselcileri destekleyen festival boyunca finalist ve özel seçki belgesel filmler seyircilerle buluşacak.

Uluslararası Kategori finalistleri arasında "32 Meters" (Morteza Atabaki), "Gaza's Twins, Come Back To Me" (Mohammed Sawwaf), "High Land" (Johana Martinez Ramirez, Giovanny Rendon Castaneda), "Homesick" (Taekyung Tanja In Wol Sorensen), "Iron Winter" (Kasimir Burgess), "Life After Siham" (Namir Abdel Messeeh), "Past Future Continuous" (Morteza Ahmadvand, Firouzeh Khosrovani), "Replica" (Chouwa Liang), "The Last Khorumi" (Ani Jgenti) ve "The Track" (Ryan Sidhoo) yer alıyor.

Ulusal Profesyonel Kategori finalistleri, "Ben 12 Bin Yaşındayım" (Batuhan Karadağoğlu), "Bir Sürgünün Not Defteri: Misina" (Mert Güncüer), "Filos" (Orhan Tekeoğlu, Nurdan Tümbek Tekeoğlu), "Kavak Ağacının Gölgesinde" (Kenan Diler), "Katran" (Ali Rıza Avcı), "Kireç Ocakları-Son Ateş" (Serkan Uslu), "Parşömen Mevsimler" (Eren Aybars Arpacık), "Sednaya" (Mehmet Ali Poyraz), "Tuzdan Hayaller" (Musa Ak) ve "Yankı Odaları: İnternetin Kaybolan Demokrasisi" (Barış Kaya) oldu.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde "Ahraz" (Abdülsamet Mavi, Muhammed Ağar, Ege Döngel), "Bahri'nin Doğuşu" (Berkay Kaan Özcan), "Baş Aşağı" (Cemal Karaaslan), "Büyükorhan'da Zaman" (Mehmet Can Türk), "Kadim Dostluk" (Hüseyin Yolu), "Körebe" (Yağmur Kaya), "Mevcut Üç" (Onur Sürek), "Sarı Kanarya" (Melike Kaya), "Visal" (Hilal Kabadaş) ve "Yitik Zamanın İzinde" (Kayra Yılmaz) finale kaldı.

Proje Destek Kategorisi finalist projeleri ise "Ali Rıza Bey" (Ahmet Alan), "An Gorta-Yıldız ve Hilal" (Hayriye Savaşçıoğlu), "Balat: Kimin Mahallesi?" (Tolga Teke), "Beklemede" (Furkan Yavuz), "Eber: Suyun Hatırası" (Tuğçe Özdemir), "Format" (Hazar Uyar), "Hiç Görmediğim Eve" (Erkan Yaşar), "Son Kar" (Yahya Işıl), "Warpoly" (Batıkan Köse) ve "Zifiri Aydınlık" (Ayşenur Yavaş) olarak açıklandı.