"Espiyonaj" dizisi, tabii'de izleyicilerle buluşacak

TRT'nin dijital platformu tabii'de "Espiyonaj" dizisi, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

NetVizyon imzalı projenin başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Yalçın Hafızoğlu paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Hakkı, Melis Kızılaslan ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

Yapımcılığını Cemalettin Kömürcü'nün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor, genel koordinatörlüğünü ise Cihangir Alak yürütüyor.

Senaryosu Başak Angigün ve Alphan Dikmen tarafından kaleme alınan ve toplam 10 bölümden oluşacak dizi, milli güvenlik, istihbarat ve strateji dünyasını merkezine alan hikayeyi anlatacak.