TRT Sinema Tırı Erzurum Olimpiyat Parkı'nda çocuklara sinema keyfi yaşattı

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Erzurum'da çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, kentteki Olimpiyat Parkı'na geldi.

Çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu. Vali Aydın Baruş da tırı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Baruş, TRT'nin milli ve manevi değerlere uygun ürettiği film ile animasyonların, çocukların eğitimi ve geleceğe hazırlanması açısından önem taşıdığını söyledi.

Çocukların televizyon, sosyal medya ve farklı mecralar aracılığıyla çok sayıda içerikle karşı karşıya kaldığını belirten Baruş, eğitici, bilgilendirici ve geleceğe yön verecek yapımların gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Baruş, yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA