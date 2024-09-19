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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Kırşehir'de Gerçekleştirildi

TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Kırşehir'de Gerçekleştirildi
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TRT'nin kuruluşunun 60. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 12. Şehir Konseri, Kırşehir'in Cacabey Meydanı'nda şef Mustafa Acar yönetiminde gerçekleşti. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçıların performansına eşlik etti.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kırşehir'de yapıldı.

Cacabey Meydanı'nda 12'ncisi düzenlenen konser, şef Mustafa Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Konserde, Şerife Hatun, Ali Suat Erdil, Emine Karakuş Kaya, Dilek Özkan Emiroğlu, Ethem Kaya, Alp Arslan ve Esra Er Ekinci de sahne aldı.

Konsere ilgi gösteren Kırşehirliler, sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti. Gecede Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve Anadolu türkülerinin yanı sıra Türk Sanat Müziğinden sevilen eserler seslendirildi.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konserin ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a günün anısına hediye takdim ederek, saz ve ses sanatçıları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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