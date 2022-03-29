TRT Ortak Yapımı "Doru: Macera Ormanı"nın Galası Düzenlendi

TRT ortak yapımı ' Doru : Macera Ormanı' animasyon filminin büyük ilgi gören galasına TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, ' Doru : Macera Ormanı' yapım ekibi, filmin pedagojik danışmanı Nurdan Büyükak, eşi oyuncu İbrahim Büyükak ile ünlü isimler ve çocukları katıldı.

Doru'nun eğlenceli dünyasını sinema fuayesine taşıyan organizasyona ayrıca Aile Bakanlığı'nın 'Sevgi Evleri'nden kimsesiz çocuklar, şehit çocukları ile davetliler Doru'yla bir araya geldi.

Galada basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT olarak sinemaya verdikleri değerin bir göstergesi olarak yepyeni yapımları seyirciyle buluşturduklarını söyledi.

TRT'nin yıllardır sektöre katkı vermeye devam ettiğini vurgulayan Varol, "2022 itibarıyla 4 milyonu aşan bir gişe performansımız var. Bunun devamı da gelecek. Sene boyunca yine önemli animasyon filmleriyle devam edeceğiz. Nasreddin Hoca, Rafadan Tayfa ve Mutlu Oyuncak Dükkânı ile bu serüveni devam ettireceğiz" dedi.

Varol, " Doru : Macera Ormanı" animasyon filmine sinema izleyicilerinden ciddi bir ilgi beklediklerini, salgın tedbirleri nedeniyle sinemanın özlendiği bir dönemin ardından yeni yapımlara ilginin hızla arttığını ifade etti.

"TRT olarak hayatın içerisindeyiz"

Yeni yapımlarla TRT'nin üzerine düşeni yerine getirdiğini dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"TRT, sinema alanında çok ciddi yatırımlar yapıyor. Son bir yılda 170'ten fazla festivalde filmlerimizle, ortak yapımlarımızla bulunduk. Bu anlamda üzerimize düşeni sadece Türkiye bağlamında değil, dünyada da layıkıyla yerine getiren bir yayıncı kimliğine sahibiz."

Varol, TRT olarak hayatın içinde yer aldıklarına, aileye ve topluma önem verdiklerine işaret ederek, "Her alanda bu yaklaşımımızı sergilemeye devam edeceğiz. İnşallah Doru da bu hafta itibarıyla izleyicilerden büyük bir beğeni görecektir, buna inanıyoruz" diye konuştu.

'Doru: Macera Ormanı' galasında başta minik izleyiciler olmak üzere herkesin beğenisini kazandı. Filmin finalinde çocuklar Doru'nun yeni macerasına tam not verdi.

Filmin Konusu:

Sürü üyelerinden Alaca'nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alan animasyon türündeki "Doru: Macera Ormanı"nda, Doru ve arkadaşları Alaca'yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenler. Bu serüvenin ardından Doru yeni bir sürprizle karşı karşıya kalır, sirkten kaçarken bebek şempanze Şöbi de onlarla birlikte gelmiştir. Artık Doru ve Karatay'ın tek bir amacı vardır, Şöbi'yi annesine kavuşturmak. Kahramanlarımız Şöbi'yi ailesine götürmek için Macera Ormanı'na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

TRT ortak yapımı 'Doru: Macera Ormanı' 1 Nisan'da sinemalarda…

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