TRT Müzik'te Ramazan Ekranı

KONYA (Bültenler) - TRT Müzik'in yeni programı "Ahmet Özhan ile Gönül Yolu" musiki seven gönül dostlarını buluştururken, "18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" de 9 bölüm halinde TRT Müzik'te izleyicilerle buluşacak.

TRT Müzik Ramazan ayına özel olarak hazırladığı içerikleri ile Ramazan bereketini ekranlara taşımaya devam ediyor. TRT Müzik'te bu akşam başlayacak olan "Ahmet Özhan ile Gönül Yolu" programı izleyenlerini müzikle dolu duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Mevlana'nın 814. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali", tüm görkemi ile TRT Müzik'te ekranlara gelecek. Pazar günü ise Sami Yusuf'un Dubai konseri TRT Müzik ekranında izleyici ile buluşacak.

"Ahmet Özhan ile Gönül Yolu" TRT Müzik'te başlıyor

Türk müziğinin çınarı Ahmet Özhan, "Ahmet Özhan ile Gönül Yolu" programında sevenlerinin gönüllerine musiki ile seslenecek. Usta sanatçı her hafta çarşamba günleri ekranlara gelecek olan programda, şarkıların dokunduğu duygulara dair sohbetlerle izleyenleriyle buluşacak. Etkileyici bestelere ilham olan duyguların dile geleceği "Ahmet Özhan ile Gönül Yolu" ilk bölümü ile bu akşam saat 22.45'te TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

"18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" yeniden ekranlarda

Dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri ile Türkiye içinden farklı müzik topluluklarının yer aldığı, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkeden sanatçının katıldığı "18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali", TRT Müzik ekranlarında. Bu etkileyici festival programında yer alan konserler 9 bölüm halinde her çarşamba TRT Müzik ekranında izleyici ile buluşacak.

Türkiye, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Tanzanya, Kırgızistan, Azerbaycan ve İran'dan sanatçılar ve müzik topluluklarının katıldığı "18. Mistik Müzik Festivali" bu akşam saat 23.30'da TRT Müzik'te olacak.

TRT Müzik'te Sami Yusuf konseri

Sami Yusuf'un Dubai Opera'da verdiği konser izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için TRT Müzik ekranlarında olacak. Sanatçının büyük bir coşku ile seyircilerine seslendiği bu konser, ekranlara da aynı coşkuyu taşıyacak. Dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf'un, dünyanın farklı ülkelerinde verdiği görkemli konserlerden biri olan bu özel konser, 10 Nisan Pazar saat 14.15'te TRT Müzik'te.

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