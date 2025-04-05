TRT Katkı Payı'nın Kaldırılmasını Talep Eden ATA Parti Genel Başkanı Zeybek

(ANKARA)- ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "TRT bütün kanallarında, AKP propagandası yapan bir kuruma dönüştürüldü. Bu durumda yurttaşlardan alınan 'TRT Katkı Payı' vergisinin akılla, vicdanla, hukukla bağdaşır bir yanı kalmamıştır. Dolayısıyla bir an önce TRT Katkı Payı adı altında alınan haraç kaldırılmalıdır" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, TRT'ye vatandaşlar tarafından ödenen "TRT Katkı Payı"nın kaldırılmasına yönelik kampanya başlattıklarını duyurdu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Zeybek, şunları kaydetti:

"TRT kurumu bir partinin ya da bir kişinin değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yayın kurumudur. TRT'nin giderleri yurttaşlardan alınan vergilerle karşılanır. Geçmişte TRT bu gerçek ışığında yurttaşların bilgilenmesine yönelik yayın yapardı. Siyasi partiler seslerini duyurmak için TRT'den dengeli bir biçimde yaralanırdı. AKP İktidarı bu düzeni yok etti. TRT bütün kanallarında, AKP propagandası yapan bir kuruma dönüştürüldü. Bu durumda yurttaşlardan alınan 'TRT Katkı Payı' vergisinin akılla, vicdanla, hukukla bağdaşır bir yanı kalmamıştır. Dolayısıyla bir an önce TRT Katkı Payı adı altında alınan haraç kaldırılmalıdır. ya da; TRT gecikmeden AKP'nin değil kuruluş amacına uygun olarak Türk Ulusunun Kurumu olması durumuna dönüşmelidir"