TRT 12 Punto'da dünya sinemasının önde gelen isimleri bir araya geldi

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında düzenlenen resepsiyonda dünya sinemasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

İstanbul Feriye'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan uluslararası isimler arasında Oscar ödüllü yönetmen Pawel Pawlikowski, Hollywood oyuncusu Ghassan Massoud, yönetmen Rithy Panh, Oscar ödüllü yapımcı Cat Villiers, film eleştirmeni Ahmed Shawky, Filistinli yönetmenler Kamal Aljafari, Mai Masri ile Maha Haj, Saraybosna Film Festivali Resmi Seçki Başkanı Elma Tataragic, Karadağ Film Merkezi Direktörü Aleksandra Bozovic ve Rotterdam Film Festivali Hubert Bals Fonu Başkanı Tamara Tatishvili de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Sobacı, TRT olarak 8 milyar insanı kapsayan, nitelikli, derinlikli ve insanı merkeze alan bir yayıncılık anlayışını benimsediklerini söyledi.

"TRT dizileri, 100'ün üzerinde ülkeye ulaştı"

Sobacı, TRT'nin 17 televizyon, 17 radyo kanalı, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu "tabii", yabancı dillerdeki dijital haber platformları, 4 basılı dergisi, 41 dil ve lehçede web ve radyo yayınları, mobil uygulamaları, küresel meseleleri ele alan ve çözüm önerileri getiren uluslararası organizasyonlarıyla dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından biri haline geldiğini aktardı.

Dizi, film yapımlarının da çalışmalarının önemli bir kısmını kapsadığına işaret eden Sobacı, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumundadır. Sadece TRT dizileri, 100'ün üzerinde ülkeye, 45'ten fazla farklı dilde ulaşmış durumda. Türkiye'nin ilk ve tek kamu yayıncısı olarak, dizi ve filmlerimizin geniş bir coğrafyada ilgiyle karşılandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu bağlamda, dünyada değişen izleme alışkanlıkları, talebe bağlı video platformlarının dikkat çeken yükselişi ve dijitalin toplumlara nüfuzu bizi büyük bir adım atmak için teşvik etti ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız uluslararası dijital platformumuz tabii'nin açılışını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. 30'dan fazla orijinal yapım ve 20 bin saati aşkın zengin içeriğe sahip olan tabii, kuruluşunun henüz ilk yılında 5 milyondan fazla aboneye ulaştı. tabii'nin tüm dünyada ulaşılabilir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Film festivalinden kıymetli ödüllerle dönüyoruz"

TRT yapımı ve ortak yapım filmlerin Türkiye'de gişe rekorlarıyla, uluslararası alanda ise ödülleriyle anıldığına dikkati çeken Sobacı, "Bu başarılarda, 12 Punto'nun rolü çok büyük. İlkini 2019'da gerçekleştirdiğimiz 12 Punto, çok kısa bir sürede sinema endüstrisinin yakından tanıdığı bir markaya dönüştü. 12 Punto'nun, o günden bugüne aradan geçen altı yılda uluslararası film endüstrisi için çok önemli bir referans noktası haline geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz 12 Punto'yla, hem sektöre yeni isimler, güçlü eserler kazandırarak sinemanın geleceğini zenginleştiriyor hem de kültürel çeşitliliğin hakim olduğu bir ortama katkı sunuyoruz. 12 Punto başta olmak üzere, çeşitli şekillerde sinemaya yaptığımız yatırımlar sonucunda, dünyadaki pek çok prestijli film festivalinden kıymetli ödüllerle döndüğümüzü gururla belirtebilirim." ifadelerini kullandı.

Mehmet Zahid Sobacı, son üç yılda TRT Sinema tarafından desteklenen 57 ortak yapım sinema filmin ulusal ve uluslararası festivallerde 274 ödüle layık görüldüğünü belirterek, TRT Sinema'nın, Türkiye'de sektörün en büyük, dünyada ise en saygın yapımcılardan biri konumuna ulaştığını dile getirdi.

TRT 12 Punto kapsamında her yıl TRT ortak yapımlarının açık hava film gösterimlerinde izleyiciyle buluştuğunu söyleyen Sobacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl ise Filistin'deki soykırıma karşı farkındalık ve dayanışma ortamı oluşturmak için Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer verdik. Filistin sinemasının önemli filmlerini 'Filistin Sineması Özel Gösterimleri' bölümünde izleyicilerimizle buluşturduk. Filistinli yönetmenler, filmlerinin herkese açık ve ücretsiz olan gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı. Ben bu vesileyle hem Filistinli konuklarımıza hem de 12 Punto'ya değer katan dünya sinemasının kıymetli isimlerine katılımınız ve katkılarınızdan ötürü şükranlarımı sunuyor, İstanbul'dan değerli anılar biriktirerek ayrılmanızı temenni ediyorum."

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"TRT 12 Punto" hakkında

TRT 12 Punto kapsamında bu yıl, Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcıların yer aldığı "Film Geliştirme Sürecinde Ortak Yapım ve Finansman", "Kısa Film Endüstrisinde Festival ve Dağıtım Stratejileri", "Sinemacıları Desteklemek: Bölgedeki Film Fonları ve Film Merkezleri", "Ghassan Massoud ile Oyunculuk Sanatı" ve "Rithy Panh ile Yönetmenlik Sanatı" gibi başlıklar altında masterclasslar, paneller ve sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik, 14 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Gecede, 12 finalist arasından seçilen 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.