Haberler

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Tokat'a Ziyaret

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Tokat'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ziyaret etti ve Tokat'ta çekimleri süren 'Onbeşliler' dizisi setini inceledi. Ziyaret sırasında, Tokat'ın kültürel ve sanatsal potansiyelinin ön plana çıkarılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ziyaret etti.

AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sobacı, TRT tabii'de yayımlanması planlanan ve çekimleri Tokat'ta devam eden "Onbeşliler" dizisinin setini ziyaret ederek, ilgililerle görüştü.

Daha sonra AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ofisinde ziyaret eden Sobacı, bir süre sohbet etti.

Arslan ve Sobacı, TRT'nin Tokat'ın kültürel, sanatsal ve turistik potansiyelini öne çıkaracak çalışmalar yapması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Tokat'ın tarihi ve kültürel değeri olan "Onbeşliler" temasının dizi projesi olarak hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Tokat'a yönelik bu tür projelerin desteklenmesinden ötürü hemşehrimiz olan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya bir kez daha şükranlarını sunuyorum. Tokat'ın ismini ve tarihi mirasını Türkiye geneline taşıyacak bu proje, şehre büyük tanıtım katkısı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.