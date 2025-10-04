TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Tokat'a Ziyaret

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ziyaret etti.

AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sobacı, TRT tabii'de yayımlanması planlanan ve çekimleri Tokat'ta devam eden "Onbeşliler" dizisinin setini ziyaret ederek, ilgililerle görüştü.

Daha sonra AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ofisinde ziyaret eden Sobacı, bir süre sohbet etti.

Arslan ve Sobacı, TRT'nin Tokat'ın kültürel, sanatsal ve turistik potansiyelini öne çıkaracak çalışmalar yapması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Tokat'ın tarihi ve kültürel değeri olan "Onbeşliler" temasının dizi projesi olarak hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Tokat'a yönelik bu tür projelerin desteklenmesinden ötürü hemşehrimiz olan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya bir kez daha şükranlarını sunuyorum. Tokat'ın ismini ve tarihi mirasını Türkiye geneline taşıyacak bu proje, şehre büyük tanıtım katkısı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.